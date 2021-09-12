Дискриминация ЛГБТ-сообщества может дорого обойтись Польше

3 сентября, накануне истечения срока, те польские региональные парламенты, что приняли постановления, декларации или резолюции, ущемляющие ЛГБТ-сообщество, получили письма от Еврокомиссии, в которых подчеркивается большое значение затребованного объяснения для распределения средств из бюджета ЕС.

Брюссель уже несколько раз призывал Польшу отменить дискриминационные меры. 15 июля 2021 года Еврокомиссия в связи с появлением "зон, свободных от ЛГБТ" открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения государством-членом основополагающих договоров ЕС, а также потребовала от польских властей дать объяснения на сей счет до середины сентября.

Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и поветах (районах) Польши. Это означает, что, по данным неправительственной организации Hass-Atlas ("Aтлас ненависти"), почти треть поляков сегодня проживают на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".

В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, где широкой поддержкой пользуется правящая в стране национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ". Таковая при этом рассматривается как угроза для традиционной модели польской семьи.

В случае Польши Еврокомиссия теперь хочет поставить дальнейшее выделение средств в зависимость от выполнения условия: законодательные собрания регионов страны, которые приняли заявления, постановления или резолюции, дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, должны их отменить.

Фонд призван помочь государствам ЕС справиться с последствиями пандемии коронавируса, а деньги из него могут быть направлены для пополнения финансирования проектов из предыдущего бюджетного периода 2014-2020 годов.

За счет многомиллиардных дотаций Евросоюза повсюду в Польше прокладываются новые дороги, строятся и модернизируются больницы и школы. Но впредь многие из таких проектов могут превратиться в долгострой. Дело в том, что некоторым регионам Польши грозит лишение средств из фонда REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

В письме, опубликованном Hass-Atlas, отмечается: "Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Оно является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития". Поэтому, как сказано в письме, ЕС приостанавливает в соответствующих регионах работу над проектами в рамках REACT-EU.

PiS: Нет повода для изменений

Упорство в отстаивании политики, направленной против ЛГБТ, нанесет тяжелый финансовый удар по Малой Польше — области на юге и юго-востоке страны со столицей в Кракове. Из-за угрозы потери европейских денег либеральная оппозиция в местном законодательном собрании еще в августе 2021 года безуспешно пыталась отменить анти-ЛГБТ резолюцию, принятую в 2019 году.

Но даже вышеупомянутое письмо из Еврокомиссии не подействовало на правящую в стране партию "Закон и справедливость". Ян Дуда, отец президента Польши Анджея Дуды и одновременно председатель регионального парламента в Кракове, не видит причин для изменения мер, нацеленных против ЛГБТ. "Почему мы должны отзывать резолюцию, в которой мы констатировали, что не хотим, чтобы такие круги оказывали давление и насилие?", — задал Дуда-старший риторический вопрос в интервью каналу TVN.

По его мнению, следовало бы сделать более точный перевод, чтобы идея таких резолюций стала "более понятной" для ЕС. В частности, противоречивый термин "идеология ЛГБТ" можно было бы заменить другим, например, "идеология культурного гендерного равенства". При этом Ян Дуда называет эту идеологию "неомарксистской" и подчеркивает, что Малая Польша обязательно должна получить средства от ЕС.

"Фатальные последствия" политики польских властей