ФОТО | Джо Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября

По информации канала ”Военный обозреватель”, в ходе церемонии американский президент решил снять маску, чтобы крикнуть что-то в толпу. Политик стоял в окружении бывших лидеров США. Что именно выкрикнул политик — не уточняется.

Байдена не в первый раз критикуют за поведение на торжественных мероприятиях. 30 августа сообщалось, что американские пользователи Twitter возмутились поступком президента во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам. Тогда политик украдкой посмотрел на часы в ходе мероприятия. Его раскритиковали за то, что он забыл о своих обязанностях главнокомандующего, и за отсутствие уважения к погибшим солдатам.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. В результате атак погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.