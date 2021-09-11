Swedbank упраздняет все дополнительные платы из фондов третьей пенсионной ступени

До этого времени текущие комиссии всех пенсионных фондов третьей ступени, предлагаемых в Эстонии, состояли из платы за управление и изменявшихся дополнительных плат, которые включали расходы фондов, непосредственно связанные с транзакциями от имени фондов, текущие инвестиционные сборы и другие комиссии и расходы, указанные в условиях или в проспекте фонда.

В среднем люди в Эстонии проводят на пенсии 20 лет. Рекомендуется регулярно откладывать около 10–15% дохода. Согласно различным исследованиям, для поддержания установившегося уровня жизни пенсия человека должна составлять около 65–70% от его текущего дохода. Подсчитано, что государственная пенсия и II ступень вместе обеспечивают только 40% допенсионного ежемесячного дохода человека. Владельцев паёв третьей ступени насчитывается более 140 000 человек, и почти каждый второй из них копит средства в фонде Swedbank. Тем не менее, людей, которые копят на пенсию в третьей ступени, в Эстонии по сравнению, например, с Финляндией или Швецией, мало. Чтобы сделать третью ступень ещё более привлекательной, Swedbank первым в Эстонии возьмёт на себя все дополнительные комиссии, а клиент третьей ступени будет платить в Swedbank только фиксированную плату за управление.

”Желая ещё больше повысить прозрачность взносов в наш пенсионный фонд и стимулировать рост вложений в третью пенсионную ступень, популярность которой в прошлом году резко подскочила, мы решили первыми в Эстонии упразднить все дополнительные сборы из своих пенсионных фондов третьей ступени. С сентября остаются только комиссии за управление, зафиксированные на текущем уровне, что делает фонды Swedbank наиболее выгодными на рынке во всех категориях”, — сказала руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.