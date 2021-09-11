11.09.2021, 19:56
В Рапламаа погиб водитель: врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло
Foto: Anni Õnneleid
В субботу вечером в волости Рапла 51-летний мужчина съехал в кювет и врезался в дерево, что привело к его смерти.
В 17:44 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на втором километре шоссе Койксе-Ялазе-Рийдаку в Рапламаа.
Согалсно первоначальным данным, направлявшийся в сторону деревни Ялазе автомобиль Volkswagen Sharan на прямом участке гравийной дороги отклонился влево, а затем вильнул вправо, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель, который был в автомобиле один, вылетел из салона и скончался на месте. Его ремень безопасности не был пристегнут. Возможное состояние опьянения выявит экспертиза.
У мужчины были права соответствующей категории. Детали выяснит следствие.