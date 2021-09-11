В Рапламаа погиб водитель: врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло

В 17:44 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на втором километре шоссе Койксе-Ялазе-Рийдаку в Рапламаа.

Согалсно первоначальным данным, направлявшийся в сторону деревни Ялазе автомобиль Volkswagen Sharan на прямом участке гравийной дороги отклонился влево, а затем вильнул вправо, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель, который был в автомобиле один, вылетел из салона и скончался на месте. Его ремень безопасности не был пристегнут. Возможное состояние опьянения выявит экспертиза.

У мужчины были права соответствующей категории. Детали выяснит следствие.