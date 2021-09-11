”Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях”. История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года

Я оцепенела, не могла сдвинуться с места и не могла сделать совершенно ничего — только стоять и смотреть. Из окон небоскребов что-то падало. Только потом я поняла, что это люди… Вокруг царил хаос, а я стояла, глядя вверх на горящие здания, и даже подумать не могла, что они могут обрушиться. А они рухнули как карточные домики, почти одновременно, и земля тряслась у меня под ногами — только в тот момент я очнулась и поняла, что нужно бежать. Кругом стоял страшный шум, что-то скрежетало и падало… До сих пор не понимаю, как выжила.

Знаете, что было самым ужасным? Неизвестность. И хотя все происходило на наших глазах, мы не понимали, что это было? Может, на борту было биологическое оружие? Или даже радиоактивное? В тот момент никто не знал правды, за исключением людей, которые были в тех самолетах.

Меня зовут Энн-Мари Принципе, и я выжила после терактов 11 сентября 2001 года . У меня был маленький бизнес: я владела модельным агентством и тогда занималась организацией Недели моды в Нью-Йорке . Тем утром я, как обычно, шла на работу. Помню, погода стояла замечательная. Я уже вошла в здание рядом с торговым центром и первого самолета не видела. Только услышала похожий на раскат грома резкий звук, с которым он врезался в башню. Я вышла на улицу, и кто-то сказал, что в башню врезался самолет. Может, это просто несчастный случай, подумала я. А потом появился еще один самолет. Было ощущение, что он пролетел прямо у меня над головой.

Самый смертоносный теракт в истории справедливо считают событием, перевернувшим мир: власти многих стран радикально пересмотрели свои взгляды на национальную безопасность, а США начали кампанию по борьбе с терроризмом, затянувшуюся на многие годы. А еще 11 сентября стал поворотным этапом в жизни простых людей — каждый американец помнит, где находился в тот день. Но тяжелее всего пришлось тем, кто в тот роковой день оказался в самих башнях и непосредственной близости от торгового центра. Чудом избежав смерти, они до сих пор страдают от болезненных воспоминаний, борются с тяжелыми заболеваниями, боятся самолетов и высотных зданий.

Так прошла ночь. На следующий день я решила вернуться к башням, ведь мой офис находился совсем рядом, я хотела увидеть, что с ним стало… К счастью, здание уцелело. Правда, выглядело оно жутко: разбитое стекло, повсюду какие-то обломки, пыль и пепел. Впрочем, пыль была повсюду, я буквально утопала в ней, пока шла к офису. Вокруг — обломки, осколки, мертвые птицы… Не хочу думать о том, на что еще я могла наступить, шагая по руинам Всемирного торгового центра.

Думать о том, сколько жизней унесли те атаки, было невыносимо. Мы понимали, сколько примерно людей находилось в башнях — ежедневно на работу туда ходили по 50 тысяч человек. В итоге оказалось, что всего погибло 2996 человек (включая террористов). Но об этом мы узнали после, а вечером 11 сентября я боялась, что будут новые атаки. Я дышала с большим трудом, меня всю трясло. Не помогали даже транквилизаторы.

С семьей я увиделась уже гораздо позже, около 18:00 (спустя примерно девять часов после воздушной атаки — прим. ”Ленты.ру”). К тому моменту мы узнали, что еще один самолет врезался в здание Пентагона .

В конце концов я решила пойти к парому — на станции уже вовсю шла эвакуация, людей вывозили на лодках. Путь домой занял несколько часов, потому что транспортная система была фактически парализована, дороги были закрыты — власти тоже не знали, что происходит, и не хотели, чтобы кто-то еще пострадал…

Посреди всеобщей паники кому-то все равно удавалось помогать пострадавшим и успокаивать тех, кому было плохо… Да, в тот день люди проявили много доброты.

А потом — полная изоляция и неведение. Из-за дыма и пыли ничего не было видно, связаться с кем-то тоже было нельзя, ведь все сотовые станции находились на башнях. Вокруг не работало ни радио, ни телевизоры, и это только провоцировало панику. Кто-то сказал, что в воздухе есть и другие самолеты — а они и правда пролетали над головой, это были какие-то реактивные самолеты. Откуда мне знать, чьи они, американские или нет? Я была в ужасе и решила убраться оттуда как можно дальше.

Власти до сих пор не хотят брать на себя ответственность за произошедшее. Только Кристи Тодд Уитман, которая возглавляла в то время EPA, извинилась, и то лишь в 2008 году.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) заверяло, что бояться нечего, что воздух безопасен и что жители ближайших районов могут возвращаться домой. Власти фактически выгнали сотни тысяч людей туда, где совсем недавно случилась трагедия. О том, сколько людей ощутили последствия такого решения для своего здоровья, говорят цифры: на данный момент об осложнениях заявили уже 400 тысяч человек. Но власти отрицали, что люди болеют, и говорили, что это просто психологические травмы. Естественно, мы были травмированы, а кто-то и правда перестал отличать реальность от вымысла, выдумывая себе разные болячки. Но многие годами страдали от реальных болезней.

Буквально на следующий день после трагедии все понимали: нужно возвращаться на Манхэттен, заниматься работой, показать всему миру, что мы не сдадимся. К сожалению, за эту смелость и стойкость пришлось заплатить высокую цену — жизнями тысяч американцев. Еще долгое время после трагедии в воздухе содержались опасные вещества, смертельные для людей, и многие столкнулись со страшными последствиями — развитием раковых заболеваний, проблемами с дыханием, паническими атаками и так далее… Но властям было все равно.

В Манхэттене повсюду были военные с оружием, спецтехникой, тяжелыми пулеметами — Нью-Йорк превратился в военную зону. Все казалось каким-то нереальным, жутким: в брезентовых палатках спасатели тащили раненых, повсюду пыль, дышать невозможно — обломки зданий все еще догорали… Мало кто знает, что пожары в том месте продолжались несколько месяцев, так что все, кто попадал в тот район, задыхались от кашля целыми днями. Я так надышалась всем этим, что из кожи вместе с потом выделялось некое вещество серого цвета — это были пепел и пыль, которые мы невольно глотали.

Именно этого я и пытаюсь добиться. После теракта 11 сентября я ушла из модельного агентства и отправилась туда, где могла реально помочь людям: стала лоббировать в Конгрессе США принятие закона о помощи пострадавшим от терактов. Психотерапевт, которая работала со мной, сказала, что я должна сместить фокус с других людей на себя, чтобы наконец излечиться. Но как можно просить пожарного игнорировать горящий дом? Это сильнее меня, это моя природа, и я не могу отказаться от помощи другим.

Мне уже удалось сделать так, чтобы жертвы терактов получили денежную компенсацию и медицинскую помощь, этот закон приняли в 2018 году. Группа тех, кто пострадал в результате теракта, боролась за этот проект многие годы, и не все дожили до его принятия. В конце концов, работа на износ только усугубляет течение болезни: мы ходили по несколько миль в день по зданию Конгресса, ведь оно огромное. Мы заставляли себя работать даже при сильнейших болях, — ты же не можешь просто лежать и стонать прямо там.

Я и сама столкнулась с несколькими болезнями. В 2018 году у меня нашли рак груди, и я продолжала работать в Конгрессе, уже зная диагноз. Сейчас воспоминания о тех днях придают мне сил. Я могу лежать, мучаясь от страшной боли, и с восторгом вспоминать, как мы продвигали закон. Я всегда верила, что за справедливость нужно бороться, а потому сделала это частью своей ежедневной работы.

”Вы отобрали мой город”

Конечно же, рак — это далеко не единственное, чем для меня обернулись теракты. Например, я ужасно страдала от проблем с легкими, мне приходилось использовать специальное оборудование и дышать через маску или трубки. Из-за хрипа меня вполне можно было спутать с Дартом Вейдером. Дочка даже просила меня не приходить в школу, потому что я могла напугать ее друзей. Что говорить, я и ее пугала…

Жизнь была невыносимой: мне приходилось целыми днями торчать дома, я не могла даже поиграть с ребенком на улице. Тогда я была готова сделать что угодно, лишь бы вылечиться.