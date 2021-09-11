ФОТО | В Маарду проходит традиционная осенняя ярмарка — юбилейная, но с новым названием

В этом году ярмарка в Маарду юбилейная — она будет проходить уже в 20-ый раз. На месте свои товары гостям предлагают около 370 торговцев.

Все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса в оба дня ярмарки в вакцинационном автобусе фирмы AS Qvalitas Arstikeskus. Автобус стоит с 10:00 до 17:00 в парке Келламяэ на зеленой площадке напротив дома по адресу Ринги, 33.

У сцены будут открыты уличные кафе и рестораны, которые предложат посетителям разнообразное угощение и напитки. Ярмарка, как семейное мероприятие, обрадует и самых маленьких посетителей. Дети смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте, побегать в шарах на воде и отведать сладкой ваты. И в субботу, и в воскресенье ярмарка будет открыта с 10:00.

В оба ярмарочных дня для гостей будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, певцы и танцоры. В субботу в 20:00 на сцену выйдет солист The Real Bad Boys Blue Херб МакКой. Первый день ярмарки завершится салютом в 21:00.