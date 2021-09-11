Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на гражданство Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, бежавшая в Польшу в августе, подала заявление о получении гражданства этой страны. Об этом шаге спортсменка сообщила германскому изданию Welt am Sonntag. Выдержки из беседы приводятся в субботу, 11 сентября.

"Я уже подала документы. Мой план — как можно скорее выступать за Польшу", — заявила 24-летняя Тимановская.

Она сейчас находится в Варшаве с мужем, который бежал из Беларуси на машине. По словам атлетки, они больше не могут вести "нормальную жизнь". Супруги находятся в "особо охраняемом месте" в сопровождении "шести телохранителей". "Мы не можем выйти, например, в город", — добавила Тимановская. Спортсменка рассказала, что общается в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.

Тимановская не жалеет о переезде в Польшу



В то же время легкоатлетка призналась, что до сих пор не пожалела о своем переезде в Польшу. "Думаю, что это был правильный путь", — отметила она, добавив, что, "возможно, в некоторых моментах была слишком эмоциональна".

Говоря о возможности возвращения в Беларусь, Кристина Тимановская не исключила ее полностью. По словам спортсменки, она готова сдеать это — "хотя бы только для того, чтобы увидеть свою семью". В то же время белорусска осознает, что вернуться будет очень трудно — в случае получения ей польского гражданства.

Требует от МОК пожизненного запрета на деятельность тренеров Моисевича и Шумака



От Международного олимпийского комитета (МОК) Тимановская требует введения пожизненного запрета на деятельность Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Моисевич — главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике. Шумак — представитель белорусской команды на Играх в Токио, заместитель директора Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Ранее МОК лишил их олимпийских аккредитаций.