11.09.2021, 18:55
В дебютном матче за "МЮ" Роналду сразу же сделал дубль
Фото: Scanpix
Эти голы Криштиану Роналду позволили "Манчестер Юнайтед" победить "Ньюкасл" со счетом 4:1.
Первый мяч великий португалец забил уже в конце первого тайма - добивание в пустые ворота после неудачного отскока от вратаря "Ньюкасла". Второй мяч был забит им на 62 минуте, когда защитники соперника непростительно дали Роналду обработать мяч и пробить с левой.
Напомним, что это первый матч пятикратного обладателя "Золотого мяча" после возвращения в "Манчестер Юнайтед". Криштиану играл за "МЮ" с 2003 по 2009 год.