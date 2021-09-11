В дебютном матче за "МЮ" Роналду сразу же сделал дубль

Первый мяч великий португалец забил уже в конце первого тайма - добивание в пустые ворота после неудачного отскока от вратаря "Ньюкасла". Второй мяч был забит им на 62 минуте, когда защитники соперника непростительно дали Роналду обработать мяч и пробить с левой.