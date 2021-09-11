"Облагать налогом нужно бедность, а не богатство". Интервью с бизнесменом Райво Хейном, собирающимся построить мост на Сааремаа и полететь в космос

Инвестор Райво Хейн никогда не скрывал своей убежденности в том, что будущее — за предприимчивыми людьми. И ему никогда не приходило в голову, что богатства нужно стыдиться. Его интерес к науке, постоянное самообразование и упорство привели Хейна туда, где он находится сейчас: к финансовой свободе. Это может быть доступно и вам, уважаемый читатель. Если вы в это не верите, дальше не читайте. А если все-таки читаете, пристегните ремни. Если не пристегнули, готовьтесь к потрясению.

Вы купили билет на космический рейс Virgin Galactic еще в 2008 году, когда он стоил 200 000 долларов, сейчас его цена 250 000. Это была своевременная покупка?

Фактически, я не заплатил полную цену сразу, а внес предоплату. Если кто-то сейчас в свою очередь захочет купить этот билет, можем с ним об этом поговорить. Как бизнесмен я всегда готов выслушать все предложения. Сейчас это сказано как бы в шутку.

Не знаю, своевременна ли эта покупка. Тогда билет был дешевле, но со временем цена скорее падает. Я купил первый плазменный телевизор за 100 000 крон, была эта инвестиция верной? Скорее нет, так ведь? Цены быстро и попадали. Хороший телевизор когда-то стоил тысячу евро, сейчас стоит 300. То же самое и с космическими полетами, и со всеми новинками. Моя первая Nokia стоила 20 000 крон и выглядела как чемодан. Минута разговора стоила пять крон. Сейчас мы просто звоним и разговариваем — и больше не знаем, сколько это стоит.