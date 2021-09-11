Юри Луйк: последствия 9/11 ощущаются до сих пор

"Это было очень значимое событие и для нас, но, возможно, с другой точки зрения. В то время мы были признаны кандидатом в члены НАТО, и для нас было очень важно, чтобы эта война с терроризмом искоренила старые конфликты. — И вопрос заключался в том, как защитить Балтийские страны от России, не разозлится ли РФ [если Балтийские страны вступят в НАТО — прим. ред.], исчез с повестки дня. Как ни парадоксально, глобальная война с терроризмом, где президент России Владимир Путин и его американский коллега Буш были на одной стороне, способствовало вступлению стран Балтии в НАТО".