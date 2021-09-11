Правда ли, что упавшая с крыши небоскреба монета может убить человека?
Наибольшее распространение это утверждение получило в устной традиции, однако встречается и в интернете — как на образовательных сайтах, так и в текстах песен. Популярна эта легенда и на Западе, где в связи с ней чаще всего упоминается одно из самых высоких зданий мира — нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг.
Этой теме была посвящена одна из серий американского шоу ”Разрушители легенд”. Эксперты соорудили специальную пушку, из которой выстрелили одноцентовой монетой сначала по бетонному и асфальтовому дискам, а затем и по человеческому черепу, сделанному из баллистического геля — вещества, которое разработано специально для подобных опытов. Скорость была выбрана немаленькая — 105 км/ч. Однако монета не смогла пробить ни бетон, ни череп. Более того, это не удалось даже после разгона пушки до сверхзвуковых скоростей. В реальной жизни, как отметили эксперты, восходящие потоки воздуха и выступающие козырьки на нижних этажах зданий могут попросту помешать монете достигнуть тротуара.
В 2012 году физик Луис Блумфилд из Университета штата Вирджиния провёл другой опыт — с аэродинамическими трубами и шарами, наполненными гелием, причём в качестве цели выступила его собственная голова. Как заявил Блумфилд, он практически ничего не почувствовал.
Люди ошибочно считают, что монетка под воздействием силы тяжести будет ускоряться на протяжении всего своего падения и достигнет огромной скорости вблизи земли. Однако они не учитывают силу сопротивления воздуха, которая противодействует движению монеты вниз. Чем быстрее падает монета, тем большее сопротивление воздуха она испытывает. При достижении монетой определённой скорости сила сопротивления воздуха становится равной по модулю и противоположной по направлению гравитационной силе, направленной вниз. После того как две силы уравновесились, монета перестаёт ускоряться и до самой земли падает с постоянной скоростью, называемой предельной.
Особенность монеты состоит в том, что она, будучи плоской, испытывает сильное сопротивление воздуха. При этом в силу малого веса монеты (2,5 г для одноцентовика, примерно столько же весит и пятикопеечная монета) её ускорение очень легко довести до нуля. По словам Блумфилда, уже через 15 м после начала падения скорость монетки выравнивается, достигая в случае с одноцентовиком довольно скромного показателя — 40 км/ч. Если бы сопротивление воздуха отсутствовало, то скорость монеты достигла бы 335 км/ч — достаточно, чтобы нанести лёгкую черепно-мозговую травму, но не убить человека.
Неужели любой маленький предмет не опасен для жизни при падении с небоскрёба? Увы, это не так. Обыкновенная шариковая ручка при падении с Эмпайр-стейт-билдинг наберёт скорость около 322 км/ч. И если она будет падать острым концом вниз, то последствия могут быть самыми печальными — соотношение силы и маленькой площади соприкосновения сыграет свою роль. А падение какого-нибудь 50-граммового болта может стать смертельным с ещё большей вероятностью. Именно поэтому строители носят каски — от падения кирпича или бетонного блока этот головной убор вряд ли спасёт, а вот с небольшими предметами вполне справится.
Таким образом, вопреки известной легенде, падение монеты с небоскреба не несёт реальной угрозы человеческой жизни. Считается, что источник этого заблуждения — рассказы нью-йоркских экскурсоводов, которые водили туристов на крышу Эмпайр-стейт-билдинга с момента его открытия в 1931 году.