Правда ли, что башни-близнецы рухнули не из-за врезавшихся самолетов, а из-за заложенной в них взрывчатки?(9)
11 сентября 2001 года террористы захватили четыре рейсовых самолёта, вылетевших из трёх разных аэропортов на востоке США и направлявшихся в Калифорнию. Два лайнера были направлены в здания Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона, четвёртый самолёт упал в штате Пенсильвания после того, как экипаж и пассажиры попытались вернуть контроль над лайнером. В результате атак, помимо террористов, погибло около 3000 человек. Крупнейший теракт своего времени до сих пор окутан огромным количеством самых разных теорий заговора, в соответствии с которыми ответственность за теракты как минимум частично, а как максимум полностью не лежит на боевиках. Одна из них заключается в том, что башни рухнули вовсе не вследствие террористической атаки, а были взорваны с земли, при этом конспирологи находят самых разных возможных бенефициаров. Например, Юрий Субботин, прямо называющий события 11 сентября 2001 года ”грандиозной аферой”, которую ”проворачивала компания двоечников”, перечисляет их в своей статье для ”Парламентской газеты” — официального печатного органа Федерального собрания РФ. В список ”подозреваемых” попали, в частности, американские военные, которые искали причину для увеличения финансирования, арендатор башни, который получил от страховых компаний и государства значительную компенсацию, спецслужбы, которые обрели доступ к переписке и телефонным разговорам американцев, и даже ”люди повыше Буша, те, кто президентов отбирают и назначают”.
Для начала разберёмся с событиями в Нью-Йорке, которые привели к наибольшему числу жертв. Согласно данным Мемориального музея 11 сентября, первый самолёт в 8:46 утра врезался в Северную башню на уровне 93-го — 99-го этажей, второй — примерно 17 минут спустя в Южную башню на уровне 77-го — 85-го этажей. Всего в каждом из небоскрёбов было 110 этажей, то есть лайнеры повредили их верхние части. Тем не менее Южная башня обрушилась в 9:59, Северная башня — ещё спустя полчаса. Более того, в 17:20 рухнул и расположенный поблизости небоскрёб WTC 7, который не был напрямую повреждён захваченными самолётами.
Сразу несколько обстоятельств привлекли внимание конспирологов, которые стали разрабатывать различные теории на основании, как им казалось, нестыковок в ходе событий. В частности, многие сторонники альтернативных версий произошедшего считают: небоскрёбы упали из-за того, что на нижних этажах или в подвалах была заложена взрывчатка, ведь врезавшиеся в верхние этажи самолёты не могли привести к обрушению. В 2017 году в интернете даже распространилась новость о якобы агенте ЦРУ, признавшемся в закладывании бомб, однако впоследствии выяснилось, что первоисточник таких публикаций — сайт с вымышленными новостями, а агента с таким именем вовсе не существует.
Несоответствие, поначалу вызвавшее вопросы даже у специалистов, в 2005 году объяснили в отчёте Национального института стандартов и технологии (NIST), подразделения министерства торговли США. Согласно проведённому расследованию, врезавшиеся в здания самолёты прорезали шахты для инженерных коммуникаций и по ним вниз стало стекать горящее авиационное топливо. Это привело к пожарам на нижних этажах, которые хорошо задокументированы очевидцами.
Версия о пожаре, приведшем к обрушению, не убедила конспирологов. Они обращали внимание на то, что горящее топливо никак не может привести к плавлению стали и, следовательно, обрушению. Им возражают эксперты, опрошенные журналом Popular Mechanics, — для обрушения небоскрёбов их стальным каркасам было достаточно потерять часть своей структурной прочности, для чего нужно куда меньше тепла. ”Сталь теряет около 50% своей прочности при температуре 1100 °F (около 600 °C. — Прим. ред.), а при 1800 °F (около 1000 °C — Прим. ред.) этот показатель, вероятно, опускается ниже 10%”, — отмечает Фарид Альфавак-хири из Американского института стальных конструкций. Хотя авиационное топливо горит при температуре от 800 °F (~430 °C) до 1500 °F (~815 °C), эксперты считают, что начавшемуся в офисных зданиях пожару способствовали горючие материалы, из которых была сделана мебель, а также бумага и предметы интерьера. В итоге, согласно отчёту NIST, температура внутри поднималась выше 1800 °F.
Ещё один аргумент, популярный среди сторонников альтернативных версий, — подозрительно крупные клубы пыли, поднявшиеся вокруг зданий ВТЦ в момент обрушения. Конспирологи утверждали, что это характерная черта контролируемого взрыва, когда здание сносят с помощью заложенной внутрь взрывчатки. Однако эксперты в этой сфере не видят в клубах пыли и мусора вокруг башен-близнецов ничего подозрительного — вес всех рушащихся этажей падает на верхний из неповреждённых, и тот, будучи не в силах поглотить энергию, рушится на следующий. Получается цепная реакция, которую специалисты называют словом pancaking и в процессе которой весь воздух, находящийся между этажами, ”схлопывается” и вместе с пылью вырывается наружу.
В своих доводах конспирологи пользуются не только наблюдениями и, как показывают комментарии экспертов, дилетантскими умозаключениями, но и данными сейсмографов. Ряд ресурсов обращает внимание на сейсмограмму, записанную 11 сентября 2001 года в научном центре Колумбийского университета в 21 км от места теракта. Учёные якобы зафиксировали сильнейшие толчки ещё до обрушения зданий, что говорит об их подрыве с земли. При этом работавший в тот день в научном центре сейсмолог Артур Лернер-Лам утверждает: конспирологи взяли лишь часть сейсмограммы для подтверждения собственных догадок. На полной записи можно без труда увидеть, что всплески усиливаются по мере обрушения зданий и достигают пика в момент, когда небоскрёбы окончательно падают.
И всё-таки доводы относительно башен-близнецов не отвечают на вопрос о том, почему спустя несколько часов обрушилась находившаяся рядом башня WTC 7. Те, кто поддерживают версию о взрыве этого здания с земли, обращают внимание на опубликованный в 2002 году предварительный отчёт Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), ведь в этом документе говорилось о незначительных повреждениях, которые обрушение башен-близнецов нанесло этому зданию. Однако в более позднем и более подробном отчёте NIST указано, что объём повреждений ранее был недооценён: ”На примерно трети фасада (около десяти этажей) здание было "выдолблено" примерно на 25% вглубь”, — сообщал специалист ведомства. Вместе с другими повреждениями это привело к ”прогрессирующему обрушению”, когда разрушение части конструкций постепенно приводит к падению всего здания, чему способствовали и конструктивные особенности седьмой башни. Свою роль сыграл и пожар, начавшийся из-за обломков башен-близнецов, долетевших до здания.
Теория, сложившаяся вокруг самолёта, врезавшегося в здание Пентагона, противоположна. Конспирологи задаются вопросом: если здания ВТЦ рухнули после повреждения верхних этажей, то почему прямое попадание лайнера в здание Пентагона не привело к его разрушению? По мнению сторонников этой версии, никакой самолёт в здание не направляли, а на самом деле удар был нанесён ракетой (или по крайней мере куда меньшим самолётом). Ни фотографии с места событий, ни найденные на месте трагедии обломки лайнера конспирологов не убеждают.
В отличие от сделанных из стекла и металла башен-близнецов, штаб-квартира Американской армии выполнена из железобетонных конструкций. Тем не менее урон зданию был нанесён весьма существенный, даже несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств террористы направили самолёт в ту часть Пентагона, которая незадолго до этого была реконструирована и укреплена. Помогло и то, что перед столкновением самолёт ударился о землю, тем самым рассеяв значительную часть энергии. Другие аргументы конспирологов разобрал авторитетный фактчекинговый проект Snopes.
Изыскания сомневающихся в официальной версии иногда воплощаются и в форме, близкой к абсурдной. Существует даже теория о том, что самолёты вовсе не врезались в здания ВТЦ, хотя как минимум момент столкновения самолёта с Южной башней попал в прямой эфир американских телеканалов. Часть относящихся к событиям 11 сентября документов до сих пор засекречена, что вкупе со значительностью тех событий и их эмоциональной окраской создаёт отличные возможности для разработки альтернативных версий.