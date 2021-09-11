Здоровье
11.09.2021, 13:50

Ученые выяснили: вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от коронавируса

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Eestis on ligi 30 000 inimest, kes vajanuks koroonaviiruse vastu immuunsuse tekkimiseks kahe doosi asemel kolme.
Eestis on ligi 30 000 inimest, kes vajanuks koroonaviiruse vastu immuunsuse tekkimiseks kahe doosi asemel kolme.
Foto: Margus Pahv
Люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В исследовании были задействованы более 600 тысяч человек, пишет "Интерфакс".

"Как мы демонстрируем исследованием за исследованием, вакцинация эффективна", — сказала на брифинге директор CDC Рошель Валенски.

По данным CDC, невакцинированные с вероятностью более чем в 10 раз большей, чем привитые, могут быть госпитализированы при заражении коронавирусом. Также непривитые в 4,5 раза скорее заразятся им, нежели люди, прошедшие полный курс вакцинации.

The Hill отмечает, что эта информация появилась вскоре после того, как президент США Джо Байден в своем телеобращении к нации в четверг огласил распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть вакцинированы от COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федеральных властей.

Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

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