Ученые выяснили: вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от коронавируса

В исследовании были задействованы более 600 тысяч человек, пишет "Интерфакс".

"Как мы демонстрируем исследованием за исследованием, вакцинация эффективна", — сказала на брифинге директор CDC Рошель Валенски.

По данным CDC, невакцинированные с вероятностью более чем в 10 раз большей, чем привитые, могут быть госпитализированы при заражении коронавирусом. Также непривитые в 4,5 раза скорее заразятся им, нежели люди, прошедшие полный курс вакцинации.

The Hill отмечает, что эта информация появилась вскоре после того, как президент США Джо Байден в своем телеобращении к нации в четверг огласил распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть вакцинированы от COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федеральных властей.

Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.