Основатель Wise, H&M и другие инвесторы влили в латвийский стартап 45 млн евро

В раунде финансирования под эгидой венчурного фонда Index Ventures приняли участие H&M, Virgin Group Ричарда Брэнсона, руководители технологических компаний Vinted, Squarespace и RedHat, а также венчурный фонд Dreamers VC, основанный голливудской звездой Уиллом Смитом. В Эстонии в стартап также инвестировал менеджер Wise Таавет Хиндрикус.

Полученные инвестиции будут направлены стартапом на дальнейшее расширение и набор персонала. В компании Printify, головной офис которой находится в Латвии, работает более 500 человек по всему миру. Количество сотрудников за последние годы удвоилось, и такая же тенденция ожидается в этом году. Сейчас у стартапа более 70 открытых вакансий, компания ищет разработчиков, инженеров, маркетологов и дизайнеров, причем для большинства вакансий предусмотрена возможности работы из домашнего офиса. В Эстонии в Printify работает 20 человек, офис стартапа находится в помещениях Lift99.

”Наша цель — создать развивающуюся во времени платформу электронной торговли, которая позволит людям начать бизнес без риска и с минимально возможным бюджетом. Мы хотим, чтобы широко распространенное в электронной коммерции массовое производство основывалось на реальных потребностях. В результате мы устраним из длинной цепочки необходимость складировать необходимые для производства продукты, тем самым сокращая объем остатков производства”, — рассказал основатель Printify Джеймс Бердиганс.

Компания Printify, начавшая с предложения персонализированных типографских услуг, стремится стать глобальной платформой электронной торговли, которая позволит любому начать свой бизнес и создавать продукты с уникальным дизайном. В интернет-магазине Printify каждый продукт отправляется в печать и производство только после того, как покупатель оплатит его онлайн. Затем продукт отправляется непосредственно конечному потребителю, что сводит к минимуму сумму предварительных инвестиций и любые связанные с производством риски.