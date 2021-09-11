Основатель Wise, H&M и другие инвесторы влили в латвийский стартап 45 млн евро
В раунде финансирования под эгидой венчурного фонда Index Ventures приняли участие H&M, Virgin Group Ричарда Брэнсона, руководители технологических компаний Vinted, Squarespace и RedHat, а также венчурный фонд Dreamers VC, основанный голливудской звездой Уиллом Смитом. В Эстонии в стартап также инвестировал менеджер Wise Таавет Хиндрикус.
Полученные инвестиции будут направлены стартапом на дальнейшее расширение и набор персонала. В компании Printify, головной офис которой находится в Латвии, работает более 500 человек по всему миру. Количество сотрудников за последние годы удвоилось, и такая же тенденция ожидается в этом году. Сейчас у стартапа более 70 открытых вакансий, компания ищет разработчиков, инженеров, маркетологов и дизайнеров, причем для большинства вакансий предусмотрена возможности работы из домашнего офиса. В Эстонии в Printify работает 20 человек, офис стартапа находится в помещениях Lift99.
”Наша цель — создать развивающуюся во времени платформу электронной торговли, которая позволит людям начать бизнес без риска и с минимально возможным бюджетом. Мы хотим, чтобы широко распространенное в электронной коммерции массовое производство основывалось на реальных потребностях. В результате мы устраним из длинной цепочки необходимость складировать необходимые для производства продукты, тем самым сокращая объем остатков производства”, — рассказал основатель Printify Джеймс Бердиганс.
Компания Printify, начавшая с предложения персонализированных типографских услуг, стремится стать глобальной платформой электронной торговли, которая позволит любому начать свой бизнес и создавать продукты с уникальным дизайном. В интернет-магазине Printify каждый продукт отправляется в печать и производство только после того, как покупатель оплатит его онлайн. Затем продукт отправляется непосредственно конечному потребителю, что сводит к минимуму сумму предварительных инвестиций и любые связанные с производством риски.
Каталог продукции Printify включает широкий спектр товаров, в том числе мужскую, женскую и детскую одежду, сумки, кухонные принадлежности, постельное белье, шторы для ванной и многое другое. Клиенты могут использовать в отношении этих товаров собственный дизайн и элементы оформления. Компания Printify связана с более чем 100 полиграфическими компаниями по всему миру, большинство из которых расположены на целевом рынке стартапа — в Америке. В прошлом году компания Printify заметно выросла, услугами стартапа на сегодня воспользовались более 2 миллионов человек.
”Прошлый год принес в наш сектор значительные изменения. Люди покупают в Интернете больше, чем когда-либо, и огромное количество творческих людей и предпринимателей ищут новые способы получения дополнительного дохода. Нам выпала большая честь работать в это меняющееся время со столькими талантливыми людьми, и в этом году мы хотим энергично развивать команду и охватить еще больше людей в Европе и за ее пределами”, — добавил Бердиганс.
”Printify устранил для предпринимателей все ненужные препятствия при создании отличных продуктов, тем самым предоставив более 2 миллионам человек возможность начать бизнес посредством всего нескольких нажатий кнопок. По мере развития технологий Printify хочет помочь людям воплотить в реальность свои самые смелые идеи”, — сказал Дино Бечирович, глава отдела инвестиций Index Ventures, также руководивший инвестиционным раундом Printify.
”Мир движется в сторону увеличения количества персонализированных продуктов и услуг, и мы рады инвестировать в команду Printify. Смелость основателей Printify в реализации своего видения и достигнутый успех являются свидетельствами отличной бизнес-идеи и создают великолепные предпосылки для того, чтобы компания стала лидером в данной области”, — добавила глава отдела инвестиций H&M Элизе Фален.