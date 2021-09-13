А вы знали, почему улица в Старом городе носит название Хобусепеа?

Так вот, дом этот находится на небольшой улице, которая соединяет улицы Пикк и Лай — Хобусепеа.

Как вы уже могли заметить, мы имеем дело с типичным купеческим домом 15 века. Планировка у него была тоже самая стандартная: большая прихожая-кабинет Diele и небольшая отапливаемая спальня для семьи хозяина — Dörnse.

В этом доме в 15 столетии жил торговец лошадьми. На нижненемецком языке слово ”Perdekop” означало торговлю лошадьми, но в результате ошибочного перевода в 1872 году улица получила название Хобусепеа (Лошадиная голова).

На протяжении столетий владельцами этого здания были в основном купцы и ремесленники.

Гуляйте по Старому городу и рассматривайте детали! Этот город способен удивить любого!

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