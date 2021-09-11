Постоянные жалобы о нарушении порядка: район Балтийского вокзала будет патрулировать охранная фирма

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, местность возле Балтийского вокзала и начала улицы Копли стала одним из центров столицы, откуда постоянно поступают жалобы о нарушении общественного порядка. Проблемы есть с хулиганством, потасовками и сильно пьяными людьми.

”У района хорошее сотрудничество с полицией и муниципальной полицией, но учитывая масштаб проблемы, нам нужна дополнительная сила, чтобы обеспечить порядок и безопасность”, — сказала Пихлап. Охранная фирма будет делиться информацией с полицией и местными жителями, и в соответствии с отзывами, менять тактику работы.

Охранная фирма Patriot Security OÜ приступает к работе 11 сентября, договор действителен до 30 ноября. Тогда управа снова оценит ситуацию и решит, надо ли продолжать сотрудничество с охранной фирмой.