Падающий с небоскреба человек. История одного из самых известных фото теракта 11 сентября

По официальной статистике, из зданий выпрыгнуло от 50 до 200 человек. "7-8% погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года скончались, выпрыгнув из зданий, — замечает американский писатель Том Джунод. — Применительно к северной башне, из которой выпрыгнуло больше всего людей, соотношение составляет 1:6".

54-летний фотограф Ричард Дрю нацелил объектив своей фотокамеры на северную башню и начал снимать выпрыгивающих. "Можно было слышать, как они падали, — вспоминает он. — Раздавался сильный хлопок, похожий на звук падающего на землю мешка с цементом". Когда он вернулся в бюро Associated Press, у него было 12 снимков. Среди них был падающий мужчина, кажущийся спокойным, летящим к своей неизбежной смерти.

Эту фотографию опубликовали во всем мире, и она вызвала широкий протест, как будто взгляд на ее был равноценен вторжению в последний момент личной агонии. После 12 сентября ее почти не показывали, но Том Джунод никак не мог забыть о ней и потратил годы на то, чтобы выяснить, кем был падающий человек.

Теперь его имя известно: это 43-летний Джонатан Брили, работавший в ресторане на самом верху северной башни. Это разгадал знаменитый шеф-повар Майкл Ломонако. "Телосложение, цвет кожи были такими же, как у Джонатана, и это вполне мог быть Джонатан", — говорит Ломонако.

На протяжении всех этих лет его семья считала, что Джонатан погиб внутри здания. Его отец Александр, священник баптист, до сих пор не может смириться с тем, как погиб его сын. "Я не могу об этом говорить, — признается он. — Работа всей моей жизни — это убеждать людей, что после трагедии они должны жить дальше, но сам себя я не могу убедить в этом".