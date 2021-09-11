Новости Эстонии
11.09.2021, 11:38

За сутки в Эстонии выявлено 493 случая заражения коронавирусом, умер один человек

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TEINE KOROONAKEVAD: 7. märtsil Lääne-Tallinna keskhaiglas. Koroonapatsientide ravi on kallis, sest lisaks kulukatele ravimitele vajavad haiged ravi raskemal juhul isegi kaks kuud.
TEINE KOROONAKEVAD: 7. märtsil Lääne-Tallinna keskhaiglas. Koroonapatsientide ravi on kallis, sest lisaks kulukatele ravimitele vajavad haiged ravi raskemal juhul isegi kaks kuud.
Henri-Kristian Kirsip
За последние сутки в Эстонии проанализировали 6321 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 493. Среди инфицированных 381 не вакцинирован, а 112 — с завершенным курсом вакцинации.

По состоянию на утро 10 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 140 человек. Всего в больницах 168 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 119, или 70,8%, и с завершенным курсом вакцинации 49, или 29,2%,

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом человек: 83-летняя женщина.

За сутки ввели 3610 доз вакцины, всего введена 1 305 828 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,4%.

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