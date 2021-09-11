Рынок автолизинга в Эстонии вырос вдвое

Руководитель Luminor Liising Андрус Соодла пояснил, что, если взглянуть на графики лизингового рынка, то прошлой весной отчётливо просматривается так сказать "коронавирусная яма". ”В прошлом году очень многие частные лица и компании отложили замену транспортных средств, поэтому в этом году мы оказались в ситуации, когда принимаются решения, которые в прошлом году были отложены”, — сказал Соодла.

Однако, по словам Соодла, без конца откладывать замену транспортного средства невозможно, потому что в какой-то момент техника просто устаревает. ”Рынок обычно очень активен весной, а затем успокаивается, но в этом году этого пока не произошло. Активность, вероятно, продолжится в сентябре и октябре. К людям вернулось чувство безопасности, есть и деньги”, — сказал Соодла.

Доля Luminor Leasing на рынке продаж новых автомобилей за год существенно выросла. Если в июне прошлого года рыночная доля Luminor составила 11,4%, то в июне этого года она уже достигла 24,8%.

В среднем доля рынка Luminor Liising в последние месяцы оставалась на уровне около 20%, при этом наибольшая доля приходилась на лизинг сельскохозяйственной техники (37,7%), за ней следовали промышленные и лесохозяйственные машины (20%), а также новые и подержанные автомобили (18,6%).

Если была бы возможность оперативно реагировать на все запросы потребителей, то рынок лизинга мог бы стать ещё более активным, но этому мешают трудности с поставками из-за нехватки микрочипов. ”Если бы сторона предложения работала лучше, мы бы сейчас увидели исторические рекорды на рынке”, — сказал Соодла.

Если же говорить о последних тенденциях, то Luminor следит за тем, что происходит в производстве электромобилей. ”Всем нравится идея экологической устойчивости, и доля этого сегмента на автомобильном рынке в ближайшие годы будет расти”, — отметил Соодла.