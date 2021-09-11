ФОТО | На Сааремаа в тяжелом ДТП погиб молодой человек

Центр тревоги получил в 6:08 сообщение о ДТП на пятом километре дороги Пахапилли-Панга на Сааремаа, когда поехавший на рыбалку человек обнаружил автомобиль Toyota Avensis с мертвым человеком внутри.

Выехавшая на вызов скорая помощь констатировала, что 19-летний водитель погиб на месте.

Местные жители говорят, что ДТП могло произойти еще ночью в 3:30. Согласно первоначальным данным, Toyota ехала в направлении Панга, на повороте дороги съехала в кювет и врезалась в металлическое ограждение, часть которого пробила салон машины насквозь.

Скорость автомобиля на момент ДТП выяснит следствие. Водитель имел права соответствующей категории. Ремень безопасности не был пристегнут.