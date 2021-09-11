Раймонд Кальюлайд: принесение чиновников в жертву не спасет центристов на выборах

По словам Кальюлайда, Центристская партия пытается увольнением государственных и муниципальных чиновников уменьшить недовольство и раздражение народа, но у нее это не получится.

”Танель Кийк уволил уже почти все руководство Министерства социальных дел, чтобы самому не отвечать за провалившуюся вакцинацию. Сегодня мэр Таллинна сообщил, что собирается непосредственно перед выборами приступить к серьезной реорганизации управления городом. Для начала с должности сняли скандального транспортного чиновника Тальво Рюйтельмаа, который, конечно, это полностью заслужил. Рюйтельмаа нужно было уволить уже давно. Но этим сегодня всего лишь пытаются замять очередной крупный коррупционный скандал в мэрии, связанный с финансированием Центристской партии. Лично я бы не хотел себе такого начальника, который во имя своего результата на выборах публично повесит меня на фонарном столбе в Ласнамяэ”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, всё указывает на то, что Центристская партия уже заранее отказалась от возможности участия после выборов в правящей коалиции, и сделала ставку на сохранение в городском собрании абсолютного большинства.

”Центристская партия заявила, что лучше отправится в Таллинне в оппозицию, чем станет частью коалиции. Это странно, но в каком-то смысле понятно. Социал-демократы однозначно хотят, чтобы в Таллинне после выборов появилась эффективная коалиция, и мы хотим участвовать в ее работе и через это вносить свой вклад в приведение в порядок городского пространства, повышение доступности медицинской помощи и социальных услуг, ремонт детских садов и школ, в реализацию других важных для наших сторонников идей”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.