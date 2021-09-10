Исследование: жители Балтийских стран не хотят пользоваться наличными при оплате крупных сделок

"Хотя небольшие суммы наличных денег используются и будут использоваться, например, в качестве карманных денег для детей или для оплаты определённых товаров и услуг, использование больших сумм наличных денег уже исчезает из повседневной жизни, что, безусловно, безопаснее и удобнее. Статистика наших клиентов показывает, что большинство из них в течение некоторого времени предпочитают использовать цифровые решения вместо оперирования наличными. Во многом это связано с удобной и разветвлённой современной инфраструктурой. Рост популярности цифровых решений также ускорился из-за пандемии COVID-19”, — пояснил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Большие суммы наличных нужны только в исключительных случаях

На вопрос о ситуациях, когда людям нужны большие суммы наличных (более 3000 евро), чаще всего упоминалась покупка автомобилей (36% респондентов в Эстонии, 43% в Латвии и 56% в Литве), оплата услуг (29% респондентов в Эстонии, 39% в Латвии и 44% в Литве) одалживание денег другу или родственнику (23% респондентов в Эстонии, 26% в Латвии и 31% в Литве), а также путешествия (23% респондентов в Эстонии, 25% в Латвии и 21% в Литве) и покупка недвижимости (17% респондентов в Эстонии, 21% в Латвии и 28% в Литве).

Тем не менее, большинству людей никогда не приходилось платить более 3000 евро наличными за товар или услугу (84% в Эстонии, 86% в Латвии и 64% в Литве).

Комфорт и безопасность превыше всего