Исследование: жители Балтийских стран не хотят пользоваться наличными при оплате крупных сделок(3)
"Хотя небольшие суммы наличных денег используются и будут использоваться, например, в качестве карманных денег для детей или для оплаты определённых товаров и услуг, использование больших сумм наличных денег уже исчезает из повседневной жизни, что, безусловно, безопаснее и удобнее. Статистика наших клиентов показывает, что большинство из них в течение некоторого времени предпочитают использовать цифровые решения вместо оперирования наличными. Во многом это связано с удобной и разветвлённой современной инфраструктурой. Рост популярности цифровых решений также ускорился из-за пандемии COVID-19”, — пояснил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.
Большие суммы наличных нужны только в исключительных случаях
На вопрос о ситуациях, когда людям нужны большие суммы наличных (более 3000 евро), чаще всего упоминалась покупка автомобилей (36% респондентов в Эстонии, 43% в Латвии и 56% в Литве), оплата услуг (29% респондентов в Эстонии, 39% в Латвии и 44% в Литве) одалживание денег другу или родственнику (23% респондентов в Эстонии, 26% в Латвии и 31% в Литве), а также путешествия (23% респондентов в Эстонии, 25% в Латвии и 21% в Литве) и покупка недвижимости (17% респондентов в Эстонии, 21% в Латвии и 28% в Литве).
Тем не менее, большинству людей никогда не приходилось платить более 3000 евро наличными за товар или услугу (84% в Эстонии, 86% в Латвии и 64% в Литве).
Комфорт и безопасность превыше всего
Большинство людей считают, что хранение больших сумм наличных денег небезопасно, поэтому они не используют наличные для расчетов (80% респондентов в Эстонии и Литве и 73% респондентов в Латвии). Почти столько же придерживаются мнения, что сегодня потребность в наличных деньгах ограничивается небольшой суммой, которую можно держать в кошельке на случай, если вариант оплаты карточкой временно не работает. Кроме того, все остальные респонденты согласились с утверждением, что практически никто не платит крупные суммы наличными, что и сокращает использование наличных денег.
Опрос проводился весной 2021 года, в опросе приняли участие 1004 человека из Эстонии, 1005 из Латвии и 1001 из Литвы. Возраст участников опроса — от 18 до 75 лет.