Талибы заявили, что задача женщин — не работать в правительстве, а рожать детей

Представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что женщины не получат ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование, передает телеканал Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров)", — сказал Хашими в интервью телеканалу. "Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", — добавил представитель талибов.

Он заявил, что такая работа является для женщины непосильной. "Вы пытаетесь взвалить на ее шею то, что она не может нести", — сказал Хашими.

"Проституция на рабочем месте"

Более того, представитель "Талибана" увидел в идее дать женщине работу в правительстве связь с проституцией. "За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?" — заявил Хашими.

В последние дни афганские женщины активно принимали участие в протестах против правительства, которое не включает в состав женщин и представителей групп меньшинств.

Учиться, закрыв лицо

В августе боевики движения "Талибан"(запрещено в РФ) пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

Кроме того, талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб — закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.