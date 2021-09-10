Число бездомных в Таллинне снизилось почти на треть

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, исследование началось в августе 2020 года и длилось до июня 2021 года. ”Сравнивая результаты двух исследований, можно констатировать, что за девять лет количество бездомных в Таллинне ощутимо снизилось, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Последнее исследование показало, что по состоянию на октябрь 2020 года в Таллинне насчитывается 827 бездомных, это приблизительно на 400 человек (или почти на треть) меньше, чем в 2011 году. Бездомные люди получают кров в городских учреждениях, предлагающих услугу неотложной социальной помощи и ресоциализации. Число людей, в буквальном смысле живущих на улице, снизилось на 60-70 человек (почти 44%).

Особенно значимо то, что больше всего в приютах и на услуге ресоциализации снизилось количество семей, в которых растут дети. Количество таких детей снизилось почти на 80 человек (почти 45%). Город продолжит вести последовательную работу ради того, чтобы количество бездомных горожан снижалось и впредь, предлагая нуждающимся в помощи всестороннюю поддержку, необходимые услуги, пособия и консультации”.

Директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа пояснила, что на снижение числа бездомных повлияли предлагаемые городом и государством социальные услуги, например, обеспечение жильем, услуга консультирования по рынку труда и долговым обязательствам.