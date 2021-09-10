Число бездомных в Таллинне снизилось почти на треть(7)
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, исследование началось в августе 2020 года и длилось до июня 2021 года. ”Сравнивая результаты двух исследований, можно констатировать, что за девять лет количество бездомных в Таллинне ощутимо снизилось, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Последнее исследование показало, что по состоянию на октябрь 2020 года в Таллинне насчитывается 827 бездомных, это приблизительно на 400 человек (или почти на треть) меньше, чем в 2011 году. Бездомные люди получают кров в городских учреждениях, предлагающих услугу неотложной социальной помощи и ресоциализации. Число людей, в буквальном смысле живущих на улице, снизилось на 60-70 человек (почти 44%).
Особенно значимо то, что больше всего в приютах и на услуге ресоциализации снизилось количество семей, в которых растут дети. Количество таких детей снизилось почти на 80 человек (почти 45%). Город продолжит вести последовательную работу ради того, чтобы количество бездомных горожан снижалось и впредь, предлагая нуждающимся в помощи всестороннюю поддержку, необходимые услуги, пособия и консультации”.
Директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа пояснила, что на снижение числа бездомных повлияли предлагаемые городом и государством социальные услуги, например, обеспечение жильем, услуга консультирования по рынку труда и долговым обязательствам.
”Снижение частично обусловлено и тем, что находившиеся ранее в очереди на получение социального жилья люди получили от города арендную площадь и отказались от ходатайства об услуге ресоциализации, клиенты услуги социального размещения с помощью городского пособия сумели арендовать жилье на свободном рынке, — прокомментировала Керсти Пылдемаа. — Многие семьи получили консультации и помощь от Таллиннского семейного центра. На ситуацию с бродяжничеством повлияло и то, что в городе с каждым годом становится все меньше заброшенных зданий и иных не предназначенных для проживания мест, в которых бездомные могли искать пристанище”. Она также добавила, что, к сожалению, срок пребывания человека в статусе бездомного увеличился, а также увеличился и возраст бездомных, потому что среди них имеются несоциализируемые люди, которые, вероятнее всего, никогда уже не вернутся к самостоятельной жизни.
Для сбора данных был проведен уличный опрос (в дневном центре для бездомных, суповых кухнях, на станциях и на рынках), а также опрос клиентов центров размещения (таких как ночлежный дом, приют, социальное размещение, общежитие). Также были опрошены люди, обитающие в не предназначенных для проживания местах (заброшенных домах, строениях, не подходящих под жилище и т.п.), а также собрали данные людей, находящихся в очереди на получение услуги ресоциализации.
В анализе использовались также данные статистических сборников и других исследований, проведенных Центром социальной работы. В ходе опроса выяснили пол и возраст столичных бездомных, нынешнее и прежнее (до момента утраты крыши над головой) место жительства, причины, по которым человек остался без крова, срок обитания на улице, наличие документов, уровень образования и специальность, рабочие отношения и доходы, использование услуг и ожидания в отношении себя и города Таллинна.
Чаще всего оставшиеся без дома люди указывали причиной своего положения распад семьи, у десяти опрошенных причиной стало семейное насилие. Помимо этого, отметили также отсутствие работы, задолженности по квартплате, выселение, злоупотребление алкоголем, ухудшение здоровья, инвалидность или травму как следствие несчастного случая, тюремное заключение, нарушения психического здоровья, бродяжничество, наркотическую зависимость, возвращение в обычную жизнь после замещающего попечения и т.д. В исследовании от 2011 года основной причиной бродяжничества указывались выселение и принудительная продажа. Снижение этого вида причин может быть связано с широким использованием превентивных услуг (консультирование по долговым обязательствам и консультирование по ведению хозяйства).
Для развития социальных услуг в Таллинне на базе итогов исследования было сделано множество предложений, в том числе — скорректировать часы работы ночлежных домов и дневных центров для бездомных, расширить услуги, предлагаемые дневными центрами, улучшить условия проживания в единицах социального жилья и сделать услугу ресоциализации более эффективной. Данные и выводы исследования станут одной из составляющих в планировании дальнейшей работы городской социальной сферы.