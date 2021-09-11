Почти ”На дне”: кинокритик сравнил эстонский фильм с русской классикой
Фильм режиссёра Пеэтера Симма снят по роману Олави Руйтлане. Предполагаю, что и название романа выбрано автором не случайно. Писатели — люди ушлые, так и норовят везде пихнуть всяческих отсылок к одному им понятному контексту. Возможно, Олави Руйтлане, а с ним и Пеэтер Симм решили здесь зрителя пощадить и отослать его к чему-нибудь более-менее знакомому. ”На воде” — это почти ”На дне”. Связи между эстонской литературой и русской классикой достаточно прочны хотя бы на уровне наименований, и так, видимо, будет всегда. Против географии и частично общей истории не попрёшь.
Вода в данном случае — это озеро Тамула в достославном городе Выру (некоторые персонажю фильма изъясняются исключительно на выруском языке, так что для страховки прокатчики снабдили значительную часть фильма эстонскими субтитрами), куда отправляется главный герой — мальчик Андрес в любой непонятной ситуации. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти (действие происходит в начале восьмидесятых, в какой-то момент телевизор в фильме показывает похороны Брежнева) в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой.
В итоге мы имеем более-менее фильм воспитания, Андрес взрослеет, учится жизни, у него появляется первая любовь, не в связи с ней он проходит через первые эротические переживания — довольно стандартный, но не перестающий это этого быть милым набор. Принципиальная разница с другими подобными фильмами о подростках состоит только в том, что растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить (а у Андреса есть полученный в наследство волшебный дар, рыба у него клюёт даже тогда, когда она не клюёт ни у кого больше) с ним ходит местный дурачок ”с бумагой” Коля, драться и ухаживать за женщинами учит его брутальный алкаш и бывший зэк Вальтер (прекрасная, а главное, неожиданная роль Марко Матвере), поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.
Соль фильма, как мне кажется, именно в них. С точки зрения месседжа, который хочет донести до зрителя Симм, нет ничего сложного и нового. То место, на котором человек оказался в жизни, не определяет его человеческие качества и не зависит от них. Больше всего помогают ”своим” люди, в той или иной мере оказавшиеся на периферии жизни. Чем хуже, тем люди крепче держатся вместе. Материальные ценности уступают нематериальным по всем фронтам. По сравнению с временами Горького жизнь стала немного получше, и чуть-чуть повеселее (как нам об этом, собственно, сообщал один современник этого самого Горького), так что теперь персонажи уже не на дне, а поднялись чуть выше. Метафору нахождения на воде в самом фильме вам озвучат аж два раза — на случай, если вы не поймёте с первого. Ну просто мало ли. В таком добром и душевном фильме даже это почему-то не раздражает. Может быть, так с нами и надо.
А в конце концов, и хорошо, когда у человека есть такая отдушина, вот попадает он в очередную жизненную неурядицу, и точно знает, что будет делать. В случае Андреса — ловить рыбу. А у вас?
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