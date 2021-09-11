Саперы Сил обороны обнаружили в Латвии более 600 взрывных устройств

”Сотрудничество со специалистами из других стран позволяет нашей команде закреплять уже приобретенные навыки и отрабатывать взаимодействие на международном уровне”, — сказал командир команды саперов центра деминирования Сил обороны фельдфебель Тоомас Кюннарпуу, добавив, что его группа получила ценный опыт.

Учения Detonator проходили с 30 августа по 10 сентября — они были нацелены на нахождение и обезвреживание взрывных устройств на территории бывшего склада боеприпасов и отработку взаимодействия саперов из девяти разных стран.

Использовавшийся в промежутке с 1920 по 1995 год склад расположен в латвийском селе Цекуле. И хотя изначально он был построен для нужд вооруженных сил Латвии, им также пользовались военные Германии и Советского Союза.

Во время Второй мировой войны занятый немцами комплекс был взорван партизанами, в результате чего неразорвавшиеся боеприпасы разлетелись по округе. После войны его восстановили и использовали в качестве склада Советской армии.

Очистка территории началась в 1994 году, в Цекуле обнаруживают и обезвреживают более 1000 единиц взрывных устройств ежегодно. В этом году в организованной Латвией операции приняло участие девять стран: Албания, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Литва, Люксембург, Швеция и Германия.

Центр деминирования является частью Инженерного батальона Первой пехотной бригады, чья основная задача заключается в обезвреживании взрывных устройств как на территории своей страны, так и за границей. Чаще всего сотрудники центра обнаруживают и ликвидируют угрозу со стороны взрывных устройств, найденных на полигонах Сил обороны, а также участвуют в зарубежных операциях. Помимо этого они сотрудничают со Спасательным департаментом и помогают в опозновать и обезвреживать устройства, которые обнаруживают обычные жители.