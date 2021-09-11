ЧП и криминал
11.09.2021, 14:12

Саперы Сил обороны обнаружили в Латвии более 600 взрывных устройств

 
Kaitseväe peastaap
В ходе проходивших в Латвии учений Detonator 2021 команда из пяти саперов эстонских вооруженных сил обнаружила на территории бывшего склада боеприпасов 640 взрывных устройств.

”Сотрудничество со специалистами из других стран позволяет нашей команде закреплять уже приобретенные навыки и отрабатывать взаимодействие на международном уровне”, — сказал командир команды саперов центра деминирования Сил обороны фельдфебель Тоомас Кюннарпуу, добавив, что его группа получила ценный опыт.

Учения Detonator проходили с 30 августа по 10 сентября — они были нацелены на нахождение и обезвреживание взрывных устройств на территории бывшего склада боеприпасов и отработку взаимодействия саперов из девяти разных стран.

Использовавшийся в промежутке с 1920 по 1995 год склад расположен в латвийском селе Цекуле. И хотя изначально он был построен для нужд вооруженных сил Латвии, им также пользовались военные Германии и Советского Союза.

Во время Второй мировой войны занятый немцами комплекс был взорван партизанами, в результате чего неразорвавшиеся боеприпасы разлетелись по округе. После войны его восстановили и использовали в качестве склада Советской армии.

Очистка территории началась в 1994 году, в Цекуле обнаруживают и обезвреживают более 1000 единиц взрывных устройств ежегодно. В этом году в организованной Латвией операции приняло участие девять стран: Албания, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Литва, Люксембург, Швеция и Германия.

Центр деминирования является частью Инженерного батальона Первой пехотной бригады, чья основная задача заключается в обезвреживании взрывных устройств как на территории своей страны, так и за границей. Чаще всего сотрудники центра обнаруживают и ликвидируют угрозу со стороны взрывных устройств, найденных на полигонах Сил обороны, а также участвуют в зарубежных операциях. Помимо этого они сотрудничают со Спасательным департаментом и помогают в опозновать и обезвреживать устройства, которые обнаруживают обычные жители.

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