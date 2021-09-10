Жена Шумахера — о состоянии мужа: он здесь с нами, просто стал другим

Интервью с Коринной Шумахер вышло в рамках документального фильма ”Шумахер”, снятого Netflix. Мировая премьера картины состоится 15 сентября.

”Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему каждый день. Но конечно, на самом деле мы все скучаем: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил”.

Коринна также подтвердила, что Михаэль Шумахер продолжает проходить лечение в рамках восстановления от травм, полученных в 2013 году.

”Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом. И я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем.

Мы стараемся держаться вместе, как одна семья — как хотел бы и как по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается. ”Личное — значит личное”, — как он всегда говорил. И для меня очень важно, чтобы Михаэль мог продолжать жить своей жизнью. Раньше Михаэль всегда защищал нас от этого, теперь мы защищаем его”, — рассказала Коринна Шумахер.