Наркодилер из Кохтла-Ярве, попавшая в список самых разыскиваемых преступников Европы, скрывается в России

"Установлено, что женщина находится в РФ, но так как она является гражданкой РФ, то ее выдача Эстонии невозможна. Наталья Котлярова по-прежнему находится является разыскиваемой эстонской полицией, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. — Женщина по-прежнему находится в розыске во всех странах — в том числе и в странах ЕС. Задержание находящихся в розыске преступников и их выдача — всегда индивидуальная процедура, и решение принимается судом той страны, где разыскиваемый преступник задерживается. При этом не все страны выдают своих граждан другим государствам. Делопроизводство же ведется в той стране, где совершено преступление".