На выборы в Таллиннское городское собрание избирательная комиссия зарегистрировала 1183 кандидата

”Документы кандидатов были составлены правильно, и избирательная комиссия проделала отличную работу, — сказал председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. — Благодарю всех кандидатов и членов избирательной комиссии”.

Избирательная комиссия оставила неудовлетворенными заявления семи кандидатов. У шести из них по состоянию на 1 августа текущего года Таллинн не являлся постоянным местом жительства, еще у одного кандидата не было выполнено требование о гражданстве.

Каждому кандидату, баллотирующемуся в Таллиннское городское собрание, избирательная комиссия присвоила регистрационный номер, который выяснился в ходе жеребьевки.

”Для того, чтобы проголосовать за выбранного кандидата, его регистрационный номер нужно будет отметить на бюллетене”, — пояснил Прийт Лелло.

Регистрационные номера кандидатов начинаются со 101, и они присваиваются кандидатам на основании списков партий и избирательных союзов; независимые кандидаты получают номера после списков партий и избирательных союзов.

По итогам жеребьевки порядок присвоения регистрационных номеров по спискам сформировался следующим образом: партия Isamaa, партия ”Зеленые Эстонии”, избирательный союз ”Свободная Эстония”, Социал-демократическая партия, Центристская партия Эстонии, партия ”Эстония 200”, избирательный союз ”Народный Союз”, Партия реформ, EKRE, Эстонская партия будущего, за которым следуют независимые кандидаты.

Со списком кандидатов и их регистрационными номерами можно ознакомиться на городской странице, посвященной выборам.