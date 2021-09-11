Правительство одобрило проект реформы докторантуры

Цель проекта — повысить привлекательность докторантуры, сделать процесс обучения более эффективным и тем самым обеспечить преемственность исследователей как в академическом секторе, так и в эстонском обществе в целом.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, нам нужно больше людей, обладающих приобретенными в докторантуре знаниями и навыками, чтобы справляться со стоящими перед Эстонией проблемами и привнести в общество больше научной доказательности. ”Положение наших докторантов в научной карьере станет более ясным, — сказала Керсна. — Докторантам гарантируется должность младшего научного сотрудника в университете или научно-исследовательском учреждении. Пособие докторанту заменяется заработной платой, а также расширяются социальные гарантии, такие как оплачиваемый ежегодный отпуск и возможность получения компенсации по болезни. При разработке поправок мы будем учитывать разнообразие возможностей для обучения в докторантуре и опыт докторантов”.

Докторант также может заключить трудовой договор с другим работодателем в области, связанной с его докторской диссертацией, например, с частным предприятием или государственным учреждением. Такой тип докторантуры в сотрудничестве с внешними партнерами называется докторантурой по передаче знаний. В этом случае докторская диссертация пишется с учетом потребностей предприятия или учреждения, а докторант продолжает работать в партнерском учреждении. Основными целями докторантуры по передаче знаний являются подготовка ведущих специалистов с докторской степенью к работе вне академической среды и развитие сотрудничества между университетами и предприятиями.