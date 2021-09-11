Правительство одобрило проект реформы докторантуры
Цель проекта — повысить привлекательность докторантуры, сделать процесс обучения более эффективным и тем самым обеспечить преемственность исследователей как в академическом секторе, так и в эстонском обществе в целом.
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, нам нужно больше людей, обладающих приобретенными в докторантуре знаниями и навыками, чтобы справляться со стоящими перед Эстонией проблемами и привнести в общество больше научной доказательности. ”Положение наших докторантов в научной карьере станет более ясным, — сказала Керсна. — Докторантам гарантируется должность младшего научного сотрудника в университете или научно-исследовательском учреждении. Пособие докторанту заменяется заработной платой, а также расширяются социальные гарантии, такие как оплачиваемый ежегодный отпуск и возможность получения компенсации по болезни. При разработке поправок мы будем учитывать разнообразие возможностей для обучения в докторантуре и опыт докторантов”.
Докторант также может заключить трудовой договор с другим работодателем в области, связанной с его докторской диссертацией, например, с частным предприятием или государственным учреждением. Такой тип докторантуры в сотрудничестве с внешними партнерами называется докторантурой по передаче знаний. В этом случае докторская диссертация пишется с учетом потребностей предприятия или учреждения, а докторант продолжает работать в партнерском учреждении. Основными целями докторантуры по передаче знаний являются подготовка ведущих специалистов с докторской степенью к работе вне академической среды и развитие сотрудничества между университетами и предприятиями.
Также сохранится возможность того, чтобы докторант не заключал трудовой договор для научной деятельности. Это предназначено для тех, кто рассматривает докторантуру в основном как личный интерес и возможности для развития. Они обучаются в докторантуре параллельно с основной работой, и их исследовательская работа не вписывается в основанную на сотрудничестве между университетом и предприятием модель докторантуры или должности младшего научного сотрудника, либо докторант не хочет заключать такой договор. В этом случае он будет иметь статус студента, выполняя учебную программу в соответствии с индивидуальным планом, но не будет иметь права на получение пособия для докторантов.
Этот же законопроект сделает условия предоставления учебных кредитов более благоприятными для учащихся. Кредитное учреждение и заемщик могут договориться о процентной ставке, не превышающей шестимесячный Euribor + три процента годовых, с максимальной процентной ставкой в пять процентов годовых. По согласованию с кредитным учреждением погашение учебного кредита может быть начато через 18 месяцев после окончания учебы, в настоящее время это необходимо сделать через 12 месяцев после окончания учебы. Вместо двух поручителей в дальнейшем будет достаточно одного.
В законопроект также внесены изменения об условиях получения пособия по потребностям. Иностранцы из третьих стран, получившие временный вид на жительство для обучения, больше не будут иметь права на пособие по потребностям.
Согласно текущему плану, изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.