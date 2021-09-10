10.09.2021, 16:02
Скачайте приложение RusDelfi и выиграйте iPhone SE!(5)
Rus Delfi
Скачайте самый быстрый путь получения новостей и развлечений - приложение RusDelfi и выиграйте iPhone SE (128 гб). B приложение RusDelfi вы найдете oбзор всех самых важных новостей Эстонии и мира.
Для участия в розыгрыше:
1. Скачайте приложение Delfi (rus.delfi.ee) из Google Play или App Store.
2. Запустите приложение Delfi и открой ссылку этой акции на главной странице.
3. Заполните графы и подтвердите информацию — теперь вы участвуете в розыгрыше!
Для участия в розыгрыше зарегистрируйтесь через форму в приложении не позднее 12.09.2021.