Новости Эстонии
10.09.2021, 16:14

В связи с реконструкцией улицы Ярвеотса в Таллинне временно изменится автобусный маршрут № 13

 
Stock photos
Stock photos
Foto: Martin Pedaja
В связи с реконструкцией улицы Ярвеотса с 13 сентября по 7 ноября автобусы маршрута № 13 будут направлены в объезд. Маршрут будет вести с Ыйсмяэ теэ на Эхитаяте теэ, минуя привычный отрезок по улицам Ярвеотса, Акадеэмия и Кадака.

По направлению Вяйке-Ыйсмяэ — Сели на время объезда будет совершаться дополнительная остановка ”Мейстри”, остановок ”Пеорисе”, ”Кадака” и ”Пильветеэ” не будет.

По направлению Сели — Вяйке-Ыйсмяэ остановка ”Аутобуссикоондис” временно будет выполняться на Эхитаяте теэ, также будет остановка ”Мейстри”. Остановок ”Пильветеэ”, ”Кадака” и ”Пеорисе” не будет.

Восстановительные ремонтные работы на отрезке улицы Ярвеотса на участке от ул. Акадеэмия до кольца Ыйсмяэ теэ начнутся в понедельник, 13 сентября. В ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах, заменены бордюрные камни, а также приведены в порядок канализационные люки.

Работы выполняет Watercom OÜ, их стоимость составляет 198 000 евро. Договорный срок работ — ноябрь этого года. Помимо этого, фирма KE Infra AS по заказу предприятия Utilitas в период с 15 сентября по 1 октября заменит устаревшую теплотрассу.

Участников движения просят следовать знакам временной организации движения на объекте.

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