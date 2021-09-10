В связи с реконструкцией улицы Ярвеотса в Таллинне временно изменится автобусный маршрут № 13

По направлению Вяйке-Ыйсмяэ — Сели на время объезда будет совершаться дополнительная остановка ”Мейстри”, остановок ”Пеорисе”, ”Кадака” и ”Пильветеэ” не будет.

По направлению Сели — Вяйке-Ыйсмяэ остановка ”Аутобуссикоондис” временно будет выполняться на Эхитаяте теэ, также будет остановка ”Мейстри”. Остановок ”Пильветеэ”, ”Кадака” и ”Пеорисе” не будет.

Восстановительные ремонтные работы на отрезке улицы Ярвеотса на участке от ул. Акадеэмия до кольца Ыйсмяэ теэ начнутся в понедельник, 13 сентября. В ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах, заменены бордюрные камни, а также приведены в порядок канализационные люки.

Работы выполняет Watercom OÜ, их стоимость составляет 198 000 евро. Договорный срок работ — ноябрь этого года. Помимо этого, фирма KE Infra AS по заказу предприятия Utilitas в период с 15 сентября по 1 октября заменит устаревшую теплотрассу.

Участников движения просят следовать знакам временной организации движения на объекте.