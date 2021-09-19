ФОТО | Где поесть в Нарве? Три совершенно разных и невероятно вкусных места, которые ничем не уступают столичным

Kohvik No2

Если вам нравится трапезничать в Теллискиви, то Kohvik No2 при театральном центре Vaba Lava идеально для вас подойдет. Это не просто обычное театральное кафе, а можно даже сказать, полноценный ресторан с разнообразным меню авторства шеф-повара Ахто Хинна.

Меню "в эстонском стиле" — все лаконично и без излишеств, как и интерьер самого заведения. Зато вкусовые впечатления на высшем уровне. Особенно порадовало филе утки в винном соусе, идеально сочное и ароматное. Здесь же можно и отведать миногу.

Bublik

В последнее время в Таллинне стали очень популярны пельменные, и Нарва не исключение. Bublik на улице Пушкина был признан в 2019 году лучшим нарвским кафе и полностью отвечает данному титулу. Если вы любите выпечку, вареники и пельмени — то вам сюда.

Помимо пельменей с традиционными начинками курица-говядина-баранина, кафе также радует необычными черными пельменями с креветками (черный цвет тесту придают чернила каракатицы) и пельменями с тремя видами сыра. Именно сырные пельмени, которые подаются с кедровыми орешками сверху, запомнились больше всего своим изысканным вкусом. Пельменей с миногой пока еще в меню нет, но кто знает.

Адрес: улица Пушкина, 13. Страница на Facebook: Bublik Caffe

"Две Сестры"

Если вы любите большие порции, то не проходите мимо кафе "Две сестры", расположившегося в бывших помещениях ресторана "Гулливер". Название (и замечательный стильный логотип) у кафе не случайное — это общее дело двух сестер, которые давно мечтали открыть свое кафе и теперь воплощают мечты в реальность.

Как уже упомянуто выше, заведение идеально подойдет для тех, кто наряду со вкусом ценит и объем порций. В меню очень много блюд, приготовленных из местных нарвских продуктов. Например, великолепный сорбе из садовых яблок, рецепт приготовления которого хозяйки кафе, к сожалению, держат в секрете. Здесь также можно отведать миногу "по-нарвски".

Адрес: улица Лаврецова, 7. Страница в Facebook: Dve Sestry Cafe

Естественно, это лишь пара мест в Нарве, где можно провести время в приятной атмосфере и насладиться местной кухней. Поэтому приезжайте в Нарву за гастрономическими впечатлениями и открывайте для себя новые любимые рестораны и кафе. Приятного аппетита!