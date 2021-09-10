Эдгар Сависаар баллотируется в Ласнамяэ от избирательного союза "антипрививочников" Vaba Eesti(62)
Примечательно, что составляющие ядро избирательного союза люди до этого появлялись в прессе прежде всего в связи со своим скептическим отношением к антикоронавирусным мерам. Например, в Пыхья-Таллинне от союза баллотируется Даниель Рюйтманн, который является одним из ключевых фигур протестов у Рийгикогу и на площади Вабадузе весной этого года.
”Единственный возможный способ положить конец этой пандемии и лживому обществу — это народный референдум. В результате референдума передать высшее право решения народу, выйти из Европейского союза, аннулируем все невыгодные договора (WHO, FDA), упраздним политические партии. Создадим новое общество, собственное общество Эстонии”, — призывает союз в Facebook.
С манифестом Vaba Eesti можно ознакомиться здесь.