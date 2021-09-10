Эдгар Сависаар баллотируется в Ласнамяэ от избирательного союза "антипрививочников" Vaba Eesti

Примечательно, что составляющие ядро избирательного союза люди до этого появлялись в прессе прежде всего в связи со своим скептическим отношением к антикоронавирусным мерам. Например, в Пыхья-Таллинне от союза баллотируется Даниель Рюйтманн, который является одним из ключевых фигур протестов у Рийгикогу и на площади Вабадузе весной этого года.