Чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова уехала в Польшу

В прошлом году чемпионка Беларуси по конному спорту и финалистка Кубка мира-2019 Ольга Сафронова поддержала протесты против Лукашенко: у себя в инстаграме спортсменка опубликовала фотографию с красно-белой символикой и написала, что гордится переменами в стране.

После этого, по словам Сафроновой, ей настоятельно рекомендовали разорвать сотрудничество с Республиканским центром олимпийской подготовки конного спорта и коневодства (РЦОП), а затем отказались давать разрешение на участие в международных соревнованиях.

Ольга Сафронова надеялась поехать на Олимпийские игры в Токио, но получила отказ: ветеринарная комиссия пришла к заключению, что ее лошадь хромает. Тогда Сафронова отвезла лошадь на обследование Польшу, и оказалось, что с ней все в порядке. Спортсменка решила остаться в Польше, где планирует продолжить свою карьеру.

"Знаете, когда тебе запрещают выйти на арену и продемонстрировать все, ради чего ты тренировалась с самого детства, это очень больно", — рассказала Сафронова в интервью Zerkalo.

Ранее в Польшу уехала легкоатлетка Кристина Тимановская, обрушившаяся с критикой на белорусское спортивное руководство во время Олимпиады в Токио. Тимановскую отстранили от соревнований и пытались насильно вывезти в Беларусь, после чего она обратилась в полицию в аэропорту Токио и вскоре улетела в Польшу.