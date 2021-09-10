В Ласнамяэ начинается реконструкция самого длинного пешеходного бульвара

”Бульвары Ласнамяэ создают уникальные возможности для того, чтобы по району можно было передвигаться пешком и на велосипеде, при этом практически не соприкасаясь с автомобилями. Возле бульваров Сааремаа и Москва пст. расположены шесть детских садов, а неподалеку находится две школы и недавно открытый парк Тондираба. Поэтому крайне важно, чтобы они были в хорошем состоянии — людям будет удобнее и безопаснее ходить по отремонтированной дорожке”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе ремонта старое дорожное покрытие заменят от Нарвского шоссе до пересечения с улицей Кивила на протяжении обоих бульваров. Бульвары будут закрывать поэтапно и на короткий срок, поэтому большую часть времени по бульварам по-прежнему можно будет ходить пешком. Местных жителей просят набраться терпения на время ремонта, а родителей также просят обратить внимание детей на безопасность во время передвижения по бульварам в течение ремонта.

Ремонт бульвара Сааремаа — часть масштабного проекта по восстановлению пешеходных дорожек, который проводится в Ласнамяэ в этом году и в ходе которого будет отремонтировано более 20 улиц. Завершить ремонтные работы планируется в октябре. Ранее уже были отремонтированы бульвары Линдакиви и Саарепийга.

Работы по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма AS TREF Nord.