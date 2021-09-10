10.09.2021, 14:50
ФОТО | Kaubamaja полностью обновил парфюмерный отдел! Смотрите, как прошло торжественное открытие Ilumaailm
Kaubamaja продолжает обновление. 10 сентября состоялось торжественное открытие отреновирвоанного Ilumaailm, отдела с косметикой, парфюмерией и другими товарами красоты. В честь торжественного открытия прямо среди полок внутри магазина прошло зажигательное шоу с танцами, музыкой и магией!
Теперь в Ilumaailm можно найти более 50 000 разных товаров.
Значительно расширился отдел нишевой и люксовой парфюмерии — если в момент его открытия в 2009 году там было лишь пять-шесть брендов, то теперь их число достигает 60. Среди новинок — инновационный парфюм от Maison Margiela, искусные флаконы Dr. Varnjese и парфюм Mendittorosa, который производится в Италии из особых ингредиентов в ограниченном количестве.
В отделе косметики теперь можно найти всемирно известные бренды Bobbi Brown, Anastasia Beverly Hills и Helena Rubinstein. В продажу также поступила природная косметика для ухода за кожей Comfort Zone и британские средства по уходу Nip & Fab.