ФОТО | Kaubamaja полностью обновил парфюмерный отдел! Смотрите, как прошло торжественное открытие Ilumaailm

Значительно расширился отдел нишевой и люксовой парфюмерии — если в момент его открытия в 2009 году там было лишь пять-шесть брендов, то теперь их число достигает 60. Среди новинок — инновационный парфюм от Maison Margiela, искусные флаконы Dr. Varnjese и парфюм Mendittorosa, который производится в Италии из особых ингредиентов в ограниченном количестве.