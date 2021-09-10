ФОТО | Успейте прокатиться под голландским флагом из Нарвы в Нарва-Йыэсуу

Интересно, что корабль ходит под флагом Нидерландов — когда паромное сообщение запускали в июле, судно попросту не успели перевести под эстонский флаг, но планируют сделать это к началу нового сезона, который намечается на середину апреля или начало мая, в зависимости от погоды.

А пока что прокатиться на корабле под голландским флагом можно еще до конца октября, прежде чем Caroline уйдет на зимний отдых.

Рейс длится 1 час 20 минут, билеты можно купить около входа на корабль. Оплата возможна как наличными, так и карточкой. Так как речная прогулка проходит по пограничному водоему, без документов на борт никого не допускают.

С сентября по октябрь судно ходит с четверга по воскресенье: из Нарвы в 10:00 и 16:00 и из Нарва-Йыэсуу в 11:30 и 17:30.