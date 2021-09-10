Напоминаем: в выходные в Таллинне изменится организация дорожного движения

Оказавшись в районе проведения забега, запаситесь временем и терпением или выберите альтернативный маршрут. Водителям транспортных средств необходимо следовать временной организации движения, а также сигналам и рекомендациям регулировщиков G4S.

Организационный центр Таллиннского марафона впервые расположится на Таллиннском певческом поле — там же будет дан старт. И в субботу, и в воскресенье забеги начнутся в 9:00.

Маршрут забегов на длинные дистанции проходит по улицам и вело-пешеходным дорожкам в районе Пирита теэ, Меривялья теэ и Рейди теэ. Трасса забега на 10 км пролегает по дорогам в окрестностях Певческого поля, Маарьямяги и парка Лиллепи.

”Просим местных жителей, участников дорожного движения и пешеходов ознакомиться с дорожной информацией и схемами. Рекомендуем при возможности перенести свои дела на то время, когда соревнования не проводятся, быть в дни марафона очень внимательными и избегать прибрежных вело-пешеходных дорожек, а также беговой трассы в районе Певческого поля”, — сказал руководитель службы охранного дивизиона G4S Элвис Карула, отвечающий за организацию дорожного движения на Таллиннском марафоне.

G4S рекомендует приезжать на Таллиннское певческое поле на общественном транспорте. В период с 10 по 12 сентября 2021 года при предъявлении стартового номера участника Таллиннского марафона поездка на маршрутах единой таллиннской билетной системы общественного транспорта будет бесплатной!

Безопасность забега обеспечивают регулировщики дорожного движения и охранники G4S. В случае вопросов на тему дорожного движения просят обращаться на дорожную линию Таллиннского марафона по адресу электронной почты liiklus@jooks.ee или по телефону 51 975 900. Информация о дорожном движении на мероприятии и схемы на эстонском, русском и английском языках находятся ЗДЕСЬ.

Организаторы напоминают, что вход на Таллиннское певческое поле обеспечен участникам только при предъявлении ковид-сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или недавнее тестирование.