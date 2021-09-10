В Ласнамяэ орел врезался в стену дома

9 сентября в 12:49 спасатели получили вызов на улицу Маяка в столичном районе Ласнамяэ, где, по словам звонившего, перед домом лежит орел в беспомощном состоянии. Спасатели установили, что, скорее всего, птица на лету врезалась в стену и сейчас плохо себя чувствует.