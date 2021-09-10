В центре Таллинна на велодорожке остался огромный камень

Строители, рисовавшие велодорожку, не стали красить валун в красный цвет, но, кажется, это мало поможет зазевавшемуся велосипедисту или водителю самоката, особенно в темное время суток - никаких предупреждающих знаков или ограды около валуна не наблюдается. Как, впрочем, и самих строителей вблизи данного участка велодорожки.