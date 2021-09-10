10.09.2021, 12:44
В центре Таллинна на велодорожке остался огромный камень(12)
Фото: Андрей Шумаков
В центре Таллинна, около здания на Narva mnt 7 на модной красной велодорожке остался огромный каменный валун. Легко представить, к каким последствиям может привести контакт велосипедиста с таким арт-объектом.
Строители, рисовавшие велодорожку, не стали красить валун в красный цвет, но, кажется, это мало поможет зазевавшемуся велосипедисту или водителю самоката, особенно в темное время суток - никаких предупреждающих знаков или ограды около валуна не наблюдается. Как, впрочем, и самих строителей вблизи данного участка велодорожки.
Сам камень занимает по ширине примерно половину велодорожки. Портал RusDelfi выражает надежду, что данный участок "красной трассы" не будет существовать в таком виде.