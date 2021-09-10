10.09.2021, 12:44
ФОТО | Город убрал огромный камень с велодорожки. Теперь осталось закрасить это место(21)
обновлено 15:50
Фото: Ильмар Саабас
В центре Таллинна, около здания на Narva mnt 7 на модной красной велодорожке остался огромный каменный валун. Днем его убрали, но площадь под ним так и осталась непокрашенной.
Строители, рисовавшие велодорожку, не стали красить валун в красный цвет, но, кажется, это мало поможет зазевавшемуся велосипедисту или водителю самоката, особенно в темное время суток — никаких предупреждающих знаков или ограды около валуна не наблюдается. Как, впрочем, и самих строителей вблизи данного участка велодорожки.
Уже в районе 15:00 городские партнеры убрали каменного голубя с велодорожки.
Однако автовладельцы все равно продолжают по старой привычке парковать машины на данном участке дороги. Фотограф Delfi запечатлел, как велосипедистка вынуждена была объезжать припаркованный черный Mercedes.