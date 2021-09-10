10.09.2021, 12:30
Пьяный водитель BMW пытался провезти через границу нелегальные сигареты
Foto: Andres Putting
Вчера пограничники задержали пьяного водителя BMW, который пытался провезти через границу нелегальные сигареты.
9 сентября около 15 часов пограничники остановили в деревне Сесники в волости Сетомаа легковой автомобиль BMW, за рулем которого сидел пьяный мужчина. В машине обнаружили также четыре ящика контрабандных сигарет.
Мужчину задержали и доставили в Выруский арестный дом. Контрафактную продукцию передали сотрудникам Налогово-таможенного департамента.