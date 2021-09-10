Женя Фокин: планшет серьезно экономит время

В нынешнюю эпоху Zoom-собраний важна камера хорошего качества, и, поскольку я использую модель MatePad 11, то я могу проводить все встречи с помощью планшета. Даже если я оказался в каком-то кафе, где освещение настроено с точки зрения уютного времяпрепровождения, я все же хочу, чтобы встреча прошла на профессиональном уровне и благодаря качеству и светоразрешению камеры этого планшета я получаю супер-результат. Этому также способствует встроенная система с четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами, которая позволяет избежать ситуации в стиле «изображение есть, но без звука».

В целом планшет – это хороший инструмент для творческой работы - вместо того, чтобы писать на бумаге, перечеркивать и стирать, можно просто использовать стилус, чтобы делать заметки или наброски на планшете - это удобно как для творческих людей, так и для всех остальных. Я также могу использовать его, например, во время ведения мероприятий без необходимости распечатывать бумаги, и к тому же он хорошо смотрится в моей руке.

Я просматриваю электронную почту, провожу собрания, смотрю фильмы и работаю – то есть делаю все! Когда речь идет о работе, то с точки зрения функциональности мне нравится легкая синхронизация планшета с другими смарт-устройствами. Например, в рамках различных стилистических и фотопроектов я ищу подходящие локации, размещаю их на компьютере, подключаюсь к планшету, передаю их на него, а затем добавляю комплекты или композиции, которые подходят данной локации.

Ежедневно Фокин занимается разными проектами, занят в качестве как стилиста, так и модератора, а также демонстрирует различные товары – то есть живет довольно подвижной жизнью и поэтому он привык использовать планшет, чтобы хранить информацию в одном месте, уменьшать экологический след за счет отказа от распечатки счетов и не брать ноутбук с собой во время путешествий. Как фанат продуктивных лайфхаков, он делится своим опытом о том, как максимально использовать возможности планшета.

И если дома я в основном работаю с ноутбуком, то я беру планшет с собой, когда мне нужно куда-то пойти. Например, если мы проводим фотосессию в студии, нет необходимости подходить к офисному столу и ждать, пока снимки будут перенесены с камеры на компьютер после сеанса, а затем отправить их клиенту. Я могу сразу получить их на мой MatePad 11 и просматривать изображения в планшете, а клиент может оставить отзыв о том, насколько он доволен результатом. Таким образом, при необходимости мы можем внести изменения прямо на месте. При этом крайне важно, чтобы батареи планшета хватало на долгое время работы!

Ты также используешь планшет для отдыха?

Конечно! Экран моего MatePad 11 безрамочный, а картинка высокого качества, так что я могу смотреть фильмы от Netflix и вдохновляющие меня документалки об истории моды - там вы найдете ой-ой как много разного времяпрепровождения! Поскольку конкретно эта модель имеет экран 120 Гц с яркими цветами, изображение действительно очень сочно, и вы можете видеть все, как будто в реальной жизни, но на самом деле это является виртуальным изображением.

При этом я не боюсь проводить слишком много времени за экраном. Мой планшет имеет встроенную специальную систему оптимизации синего света, которая ослабляет и уменьшает его, благодаря чему глаза не так сильно утомляются. В начале года я ходил к окулисту, потому что заметил во время составления обычных электронных писем, как будто звездочки прыгают вокруг, и я испугался, что вот настало время стать таким вот дядей в очках. Но на самом деле, как сказал окулист, моим глазам просто нужна передышка и очки против синего света. Итак, теперь с новым планшетом эта проблема решена!

Используешь ли ты обычно клавиатуру и стилус вместе с планшетом?

Скажу честно, что сначала меня не слишком впечатлила клавиатура, поставляемая с планшетом, потому что она казалась размером всего с ладонь. Так что сначала потребовалось время, чтобы привыкнуть к ней, но примерно через неделю пальцы уже хорошо справлялись на ней.