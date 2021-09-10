Водитель получил странный штраф за парковку. Защита потребителей встала на его сторону

Все дело в том, что когда утром водитель парковал машину, парковка была покрыта снегом и парковочных линий не было видно. К обеду снег растаял, и тогда же контролер выписал штраф за нарушение правил парковки, поскольку транспортное средство не было припарковано между парковочными линиями.

Представитель Ühisteenused AS упирал на то , что водитель, припарковавшийся на их территории, должен соблюдать их правила. Он заметил, что, несмотря на кучи снега на парковке, водитель должен парковаться между парковочными линиями и пересекать их можно только при совершении маневра.

Водитель с этим не согласился, поскольку, по его словам, территория парковки была в значительной степени заполнена собранным в кучу снегом и рано утром границы парковок не были видны.

Комиссия по потребительским спорам посчитала, что автомобиль потребителя был припаркован в непосредственной близости от собранного снега и что расположение его автомобиля не уменьшало свободную от снега парковочную территорию, а, наоборот, даже увеличивало ее, т. е. припаркованное транспортное средство не ограничивало и не уменьшало количество парковочных мест для других автомобилей.

Комиссия решила удовлетворить заявление потребителя, и, если стороны не согласны с решением, они могут обратиться в суд.